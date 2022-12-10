В Петербурге через несколько лет место зарубежных брендов одежды могут занять компании из Белоруссии и Казахстана

В Петербурге после ухода западных брендов одежды образовалось множество вакантных мест. Однако помимо местных производителей, эти места могут занять компании из Белоруссии и Казахстана.

В Петербурге местные бренды постепенно распространяют свою продукцию на рынок, однако их конкурентами могут стать зарубежные компании из Белоруссии и Казахстана. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что переговоры по поводу открытия своих магазинов с петербургскими торговыми сетями ведет белорусский бренд Mark Formelle. Также переговоры проводятся и с представителями азиатских производителей. На рынке их продукция может появиться через 1,5 – 2 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в крупных торговых комплексах продолжают работать 147 зарубежных ритейлеров. По прогнозам, в 2023 году появится больше турецких брендов.