В Петербурге началась реставрация Университетской набережной

В Петербурге подрядчик приступил к ремонту Университетской набережной. Согласно проекту, отремонтирован будет участок от Кадетской линии до 4-й линии Васильевского острова. Общая протяженность составит 330 метров.

В Северной столице специалистам предстоит восстановить участок, на котором расположен самый большой спуск к Неве – “Спуск у Румянцевского сада”. Также там находятся сфинксы у Академии художеств. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На участке было обнаружено несколько дефектов. Например, гранитные плиты смещены относительно друг друга, также на камне образовались сколы и трещины и другие.

Отметим, что все необходимые элементы будут отреставрирован из натурального камня. Также специалисты демонтируют карнизные плиты стенки нижнего яруса. Основание диабазовой мостовой планируется усилить, а после будет выполнение мощение брусчаткой.

Завершить ремонт планируется в октябре 2023 года. Во время работ движение пешеходов будет организовано на противоположной стороне набережной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Красногвардейском районе Петербурга приступили к строительству нового архивного комплекса. В нем планируют обустроить все необходимое для хранения исторических документов.