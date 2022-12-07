ФКР четыре месяца подряд собирает более 100% взносов за капремонт

В Петербурге на протяжении четырех месяцев собираемость взносов за капремонт превышает 100 процентов. В ноябре за счет погашения задолженностей Фонду капитального ремонта (ФКР) удалось собрать 132 процента взносов.

Фонд также выразил благодарность местным жителям “за своевременные платежи, терпение и активную обратную связь”. В организации отметили, что с целью сделать процесс оплаты удобным и оперативным Фонда исправляет допущенные ранее ошибки, сообщает Neva.Today.

Крупные долги за капремонт у жителей Северной столицы образовались после переноса платежа из квитанций ВЦКП в квитанции “Петроэлектросбыта” весной 2021 года. С прошлого года также резко упала собираемость взносов. Это произошло на фоне ошибок в квитанции, появившихся после сбоев при обработке информации в “платежках”. При этом петербуржцы не видели информации о своих долгах.

К весне 2022 года размер общего долга перед Фондом достиг отметки в 6,8 млрд рублей. В 2020 году он составлял 0,9 млрд рублей. С тех пор новое руководство Фонда, которым с декабря 2021 года руководит Дмитрий Шутов, принялось исправлять ситуацию.

Началось все с модернизации личного кабинета на сайте ФКР. Такое решение помогло проинформировать население об имеющихся задолженностях. Также сумму долга за капремонт включили в графу “к оплате” в квитанции.

Кроме того, Фонд начал рассылать долговые квитанции. В мае 2022 года их было разослано более 800 тысяч. В октябре – 300 тысяч досудебных претензий. Также Фонд запустил рассрочку, которая позволила петербуржцам разбить долг равными платежами на 6 месяцев.

Таким образом Фонду удалось сократить задолженность горожан с 6,8 млрд рублей до 5,4 млрд рублей.