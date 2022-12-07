В Петербурге на строительство нового архивного комплекса выделят 1,8 млрд рублей

В Красногвардейском районе Петербурга приступили к строительству нового архивного комплекса. В нем планируют обустроить все необходимое для хранения исторических документов.

Новый архивный комплекс планируют возвести на Уткином проспекте. В четверг, 8 декабря, состоится торжественное мероприятие по установке закладного камня. Об этом сообщает Neva.Today.

Планируется построить девятиэтажное здание, в котором будут содержаться исторический архив Северной столицы и государственный архив литературы и искусства города. На постройку здания планируют потратить порядка 1,8 млрд рублей. Средства будут выделены из бюджета.

В новом комплексе появятся просторные помещения, в которых будущие сотрудники смогут комфортно работать.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге в связи с ростом цен на книги наметился упадок спроса среди жителей города. Однако политические и исторические книги наоборот обретают все большую популярность.