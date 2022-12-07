В Петербурге в 2022 году книги подорожали на 20%

В Санкт-Петербурге в связи с ростом цен на книги наметился упадок спроса среди жителей города. Однако политические и исторические книги наоборот обретают все большую популярность.

В 2022 году цена художественную литературу в магазинах города на Неве составляет порядка 800 рублей. Это на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Профессиональную и детскую литературу можно приобрести не менее чем за 1 тысячу рублей. Об этом сообщает Neva.Today.

Такое резкое подорожание связано с тем, что производителям пришлось увеличить затраты на производство. Например, на поиск альтернативы зарубежным краскам и комплектующим.

Также в России наблюдается нехватка бумаги и картона.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге, 12 ноября, состоялась торжественная церемония открытия Дома Книги в Доме Зингера после ремонта.