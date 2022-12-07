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С начала 2022 года сотрудники Пулково приняли более 17 млн пассажиров

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© Фото: Baltphoto

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В среду, 7 декабря, пилоты со всего мира отмечают свой профессиональный праздник, День гражданской авиации. В связи с этим сотрудники петербургского аэропорта Пулково поделились информацией о том, сколько пассажиров им удалось принять в уходящем году.

С января по конец декабря 2022 года Пулково удалось принять 17 миллионов путешественников. Тем самым пассажирский поток продемонстрировал стремительный рост. Об этом сообщает Neva.Today.

Генеральный директор петербургского аэропорта Ростислав Чернышев отметил, что количество пассажиров в 2022 году сможет превзойти прошлогодние показатели.

Однако несмотря на стремительный рост вернуться к показателям 2019 года пока в этом году не удастся.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в аэропорту Пулково сотрудниками таможни был задержан не только курьер, но и организатор канала контрабанды. Им оказалась гражданка Российской Федерации.

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