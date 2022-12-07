Российские ритейлеры оперативно нашли замену американской Coca-Cola в Азербайджане, Польше и Германии

В России на прилавках магазинов появилась зарубежная Coca-Cola. Импортная газировка может составить конкуренцию отечественным производителям.

В 2022 году американская компания Coca-Cola Hellenic Bottling Company решила остановить производство и продажу своей продукции на российском рынке. В России предприятие владело 10 заводами. Об этом сообщает АБН.

Однако российские ритейлеры не стали унывать и начали продавать “колу”, производимую в других государствах. Так, на полках российских гипермаркетов покупатели могут встретить лимонады из Азербайджана, “колу” из Польши или напитки из Германии.

Отмечается, что после решения американской компании российские производители запустили свое собственное производство “колы”. В настоящее время на полках магазинов можно увидеть «Черноголовка Кола», «Добрый Кола» Cool Cola и другие.