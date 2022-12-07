Губернатор Ленобласти Дрозденко в прямом эфире ответил на волнующие граждан вопросы

Губернатор Ленинградской области провел прямой эфир с жителями региона. Он ответил гражданам на все самые волнующие вопросы.

Один из вопросов касался дороги к земельным участкам в Нурме. Жители обеспокоены тем, что сданная в аренду дорога станет для них недоступная. Дрозденко заявил, что жители будут доезжать до своих земельных участков по дороге. Для полного урегулирования вопроса его председатель, владельцы предприятий и владельцы дороги проведут совещание. Об этом сообщает ИВБГ.

Кроме того, губернатор заявил, что онкобольных включат в программу соцтакси. Соответствующее поручение в адрес комитета по социальной защите населения будет готово в скором времени.

Также он пообещал одной из жительниц аварийного жилья из Подпорожья предложить несколько “реальных вариантов” по расселению. Жилье женщины было признано аварийным в 2015-м году.