Депутаты ЗакСа Петербурга согласились передать федеральным органам контроль над Фонтанкой и каналом Грибоедова

В Петербурге Законодательное собрание приняло решение отдать реки и каналы города в федеральное ведение. Теперь закрывать или открывать движение по акваториям будут принимать федеральные ведомства.

В среду, 7 декабря, на заседании Законодательного собрания депутаты приняли решение передать реки и каналы Северной столицы в федеральном ведение. Депутаты считают, что такое решение позволит федеральным органом осуществлять контроль над ситуацией на петербургских водных путях.

По их мнению, передача контроля позволит усилить порядок во внутренних водных путях.

Отметим, что в федеральное ведение передадут три реки: Фонтанка, Мойка и Ждановка. Также федералы возьмут контроль над каналом Грибоедова, Крюковым каналом, Зимней канавкой и Кронверкским проливом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Фонтанка перестанет быть петербургской рекой. Такое решение в скором времени будет документально закреплено. Вместе с ней еще несколько рек и каналов передадут в федеральное ведение.