В Росреестре не подтвердили статус комплекса “Крестов” как объекта культурного наследия

В Петербурге судьба бывшего следственного изолятора “Кресты” решится после продажи здания на Арсенальной набережной, 7. Его передали компании “ДОМ.РФ”, которая займется организацией торгов. Однако неизвестно что произойдет с бывшей после появления нового владельца.

В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали, что комплекс бывшего изолятора имеет статус культурного наследия. В связи с этим реставрация здания занимает больше времени. Ранее озвученные пять лет лишь примерный срок. Об этом сообщает МК в Петербурге.

В ведомстве отметили, что преждевременно говорить о сроках и объемах работ.

В управлении Росреестра по Петербургу заявили, что бывшее здание “Крестов” не входит в перечень объектов культурного наследия. В ведомстве посоветовали обращаться в КГИОП. А касательно вопроса застройки обращаться неизвестно, в Росреестре не рассказали.