Петербургский ЗакС принял решение сделать субботу выходным днем

В Петербурге депутат Законодательного собрания в третьем чтении утвердили поправки к “закону о тишине”. Теперь суббота официально стала выходным днем. Ранее такой статус имело только воскресенье.

ЗакС Северной столицы окончательно утвердил поправки к “закону о тишине”. Теперь в городе запрещено шуметь по субботам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Денис Четырбок.

Правительству осталось подписать документ, после чего он вступит в законную силу.

Отметим, что за нарушение тишины в субботу и воскресенье предусмотрены штрафы от 500 до 5000 рублей для физических лиц. Должностным лицам придется заплатить от 25 до 50 тысяч рублей, а юридическим – до 200 тысяч рублей. С жалобой на шумных соседей можно обратиться в полицию.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что депутаты Госдумы думают запретить детям до 18 лет делать косметические процедуры, которые включают в себя увеличение скул, накачивание ботокса в губы и прочее. На данный момент все эти процедуры разрешено делать с 16 лет. Коснется ли запрет татуировок и есть ли в законопроекте смысл.