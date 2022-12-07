Фонтанку и канал Грибоедова исключат из перечня водных путей Петербурга и передадут в федеральное ведение

Фонтанка перестанет быть петербургской рекой. Такое решение в скором времени будет документально закреплено. Вместе с ней еще несколько рек и каналов передадут в федеральное ведение.

Фонтанку и канал Грибоедова исключат из списка водных путей Петербурга. Теперь решение о закрытии движения судов по этим акватория будут принимать федеральные ведомства. Об этом в эфире радио “Комсомольская правда в Петербурге” рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок.

По словам депутата, это “чисто техническое решение. Всего Петербург лишится трех рек: Фонтанки, Мойки и Ждановки. Также в федеральное ведение перейдет Крюков канал, канал Грибоедова, Зимняя канавка и Кронверкский пролив. Теперь правила судоходства в этих водоемах будут регулировать федеральные власти.

Причины такого решения не разглашаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге большая часть жителей, порядка 71 процента, получает заработную плату с помощью банковской карты. По этому показателю Северная столица расположилась на 28 месте среди российских городов.