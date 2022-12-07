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В Петербурге каждый десятый сотрудник получает оплату наличными

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге большая часть жителей, порядка 71 процента, получает заработную плату с помощью банковской карты. По этому показателю Северная столица расположилась на 28 месте среди российских городов.

Продолжаются выплаты заработных плат в Северной столице и с помощью наличных. В таком виде оплату труда получают 10 процентов трудящихся. Остальные жители города получают оплату в смешанном виде: часть наличными, другая часть на карту. Такие данные следуют из исследования, проведенного аналитиками сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что чаще всего наличными оплату труда получают жители в возрасте старше 55 лет, 17 процентов респондентов.

Кроме того, в таком виде заработную плату получают студенты и сотрудники сфер “Автомобильный бизнес” и “Рабочий персонал”.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что люди нередко выгорают на работе по различным причинам: зарплата, коллектив, руководство. Жители Северо-Западного федерального округа также рассказали о своих причинах выгорания.

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