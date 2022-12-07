В Петербурге на смену циклона “Анники” с запада приближается “Зоре”

В Петербурге происходит смена циклонов. Теперь управление погодой в регионе перейдет от “Анники” к приближающейся с запада “Зоре”.

В Северной столице в среду, 7 декабря, несмотря на изменения синоптической ситуации метеорологические условия не претерпят значительных изменений. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что ожидается небольшое потепление, однако в городе на Неве сохранятся облачная погода и снегопады.

Температура воздуха опустится до четырех градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг пройдет небольшой снег и еще немного потеплеет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В регионе ожидается сложная обстановка на дорогах из-за гололедицы.