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Эксперт рассказал, какие темы лучше всего обсудить на первом свидании

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Первое свидание всегда вызывает трепет у многих молодых людей, ведь неправильный подход может привести к краху еще до начала отношений. Психолог Павел Раков рассказал, что на первом свидании важно узнать у потенциального партнера его планы на дальнейшую жизнь.

По словам эксперта, если жизненные цели не совпадают, то лучше не продолжать попытки строить отношения. Также в негласном ТОПе тем для обсуждения лидирующие вопросы занимают любовь, окружение, свобода и упоминание цели. Но важнее всего нужно узнать как можно больше информации о собеседнике. Полученная информация позволит вам решить как действовать дальше. Об этом сообщает МК в Мурманске.

Раков привел в примере обмена информацией между партнерам: “Я планирую через год поучаствовать в городском марафоне. А как ты поддерживаешь физическую форму?”, “Петербург — город моей мечты. Вижу себя хозяйкой маленькой питерской кофейни. А ты хочешь всегда жить в Волгограде или, может быть, тоже хотел бы переехать?”.

Такое общение позволит оценить вам, какая существует схожесть между партнерами, а также позволит понять, сможете ли вы вместе создавать семью.

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