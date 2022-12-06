  • 6 Декабрь 2022
USD 07.12.2022 62.9103 +0.7254
USD ММВБ 18:32 62.9974  
EUR 07.12.2022 66.1087 +0.5882
EUR ММВБ 18:32 66.0717  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге с 2023 года власти решили увеличить прожиточный минимум на 4%

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Петербурге с Нового года увеличится прожиточный минимум. Рост составит порядка 4 процентов. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

В Северной столице с 2023 года увеличится прожиточный минимум. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Смольного в среду, 6 декабря. После антикоррупционной комиссии правительству останется подписать документ.

Согласно постановлению, в 2023 году прожиточный минимум на душу населения вырастет до 15 095 рублей. На данный момент этот показатель в Северной столице составляет 14 476 рублей.

Кроме того, предлагается установить следующие минимумы: для трудоспособного населения - 16 452 рубля, для пенсионеров - 12 981 рубль и для детей 14 641 рублей.

Напомним, что последняя индексация прожиточного минимума состоялась в июне 2022 года. Тогда рост составил порядка 10 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что студентов российских вузов следует подержать, повысив им стипендии до прожиточного минимума.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram