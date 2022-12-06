В Петербурге с 2023 года власти решили увеличить прожиточный минимум на 4%

В Петербурге с Нового года увеличится прожиточный минимум. Рост составит порядка 4 процентов. В настоящий момент документ находится на антикоррупционной экспертизе.

В Северной столице с 2023 года увеличится прожиточный минимум. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте Смольного в среду, 6 декабря. После антикоррупционной комиссии правительству останется подписать документ.

Согласно постановлению, в 2023 году прожиточный минимум на душу населения вырастет до 15 095 рублей. На данный момент этот показатель в Северной столице составляет 14 476 рублей.

Кроме того, предлагается установить следующие минимумы: для трудоспособного населения - 16 452 рубля, для пенсионеров - 12 981 рубль и для детей 14 641 рублей.

Напомним, что последняя индексация прожиточного минимума состоялась в июне 2022 года. Тогда рост составил порядка 10 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что студентов российских вузов следует подержать, повысив им стипендии до прожиточного минимума.