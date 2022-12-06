Петербуржцев предупредили о сложной обстановке на дорогах в связи с гололедицей

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В регионе ожидается сложная обстановка на дорогах из-за гололедицы.

В Северной столице в среду, 7 декабря, ожидается ухудшение погодных условий. Водителям стоит быть осторожными на дороге в связи с гололедицей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В ведомстве предупредили, что в связи с гололедицей на дорогах города ожидается сложная обстановка.

Отметим, что в городе в среду, 6 декабря, ожидаются снегопады. Больше всего снега будет в Курортном районе Петербурга и Зеленогорске, там могут выпасть до 8 сантиметров снега.. Температура воздуха упадет до минус пяти.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что температура воздуха в городе на Неве упадет до минус пяти градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление вернется в норму и составит 760 мм ртутного столба.