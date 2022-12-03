В Петербурге хотят в два раза увеличить предельную плату за техосмотр

В Санкт-Петербурге планируют внести изменения в предельный размер платы за технический осмотр автотранспорта. Такие изменения могут привести к подорожанию техосмотра в два раза.

В Северной столице планируют поднять предельный размер платы за техосмотр почти в два раза. С соответствующим постановлением можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. Оно было опубликовано в пятницу, 2 декабря. Об этом сообщает Петроград.

Согласно постановлению, предельный размер платы за технический осмотр может составить не менее 1543,59 рубля. Повышение цен коснется и владельцев других транспортных средств. Например, мотоциклы или грузовые автомобили.