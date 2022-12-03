Российские рестораны со звездой Michelin не смогут подтвердить свой статус в 2023 году

Российские рестораны, удостоившиеся в 2021-м году звезды Michelin, не смогут подтвердить свой статус в 2023-м году. Такое решение принято в связи с приостановкой работой гида на территории России.

Российским ресторанам не запретили упоминать о наградах, которые они получили ранее. Речь идет о наградах, врученных в октябре 2021 года. Однако это можно делать только с пометкой о годе и городе. Об этом сообщает МК в Ленинградской области.

Отмечается, что в прошлом году в Москве впервые издали ресторанный путеводитель “Красный гид” Michelin. В подборку вошли 69 ресторанов. Девять заведений из которых удостоились почетной звезды.

Напомним, что в российских ресторанах может пропасть “пробковый сбор”. Посетителям заведений могут запретить приходить “со своим”.