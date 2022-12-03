Бастрыкин поручил проверить информацию о сносе исторических корпусов в Петербурге

В Петербурге проверяет информацию о сносе исторического здания на углу Масляного канала и Кожевенной линии. Соответствующее поручение поступило от главы СК Александра Бастрыкина.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить появившуюся в СМИ информацию о готовящемся сносе исторических корпусов бывшего Кожевенного завода А.А. Парамонова на углу Масляного канала и Кожевенной линии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Бастрыкин не оставил в стороне обеспокоенность граждан касательно сноса исторических зданий. Он поручил проверить достоверность информации и предоставить доклад.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Следственный комитет будет разбираться в причинах бездействия чиновников Петербурга в вопросе сохранения памятника архитектуры XVIII века Апраксина двора – одного из старейших в городе рынков. Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.