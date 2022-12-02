Литовские таможенники из-за нового запрета развернули не менее 17 калининградских грузовиков

Власти Литовской Республики приняли решение запретить пропуск фурам, арендованным в Калининградской области. С момента вступления в силу запрета на границе развернули не менее 17 грузовиков.

Постановление о приостановке пропуска арендованных грузовых автомобилей из Калининградской области вступил в силу в ночь с 26 на 27 ноября. Об этом сообщает МК в Калининграде.

Председатель общественного совета при Министерстве развития инфраструктуры Калининградской области Леонид Степанюк заявил, что с момента вступления в силу постановления на Литовской границе развернули обратно не менее 17 грузовиков из Калининградской области.

Новые ограничения касаются грузовых транспортов, арендованных у физических лиц на территории Калининградской области. Этот запрет может стать проблемой для 30 процентов арендованных машин калининградских перевозчиков.