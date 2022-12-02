Губернатор встречи с рабочей поездкой посетил Кингисеппский район и поздравил жителей с годовщиной

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Кингисеппский района с рабочим выездом. В ходе визита он провел встречу с жителями и поздравил их с юбилеем.

В четверг, 1 декабря, глава Ленинградской области Александр Дрозденко посетил Кингисеппский район. В ходе рабочего выезда он проверил новый отдел полиции и автовокзал. Об этом сообщает Онлайн47.

Кроме того, Дрозденко поздравил местный жителей с 95-летним юбилеем со дня образования Кингисеппского района.

В рамках визита глава региона провел встречу с местными жителями. Он ответил на все волнующие вопросы кингисиппцев. Например, обсудили строительство комплекса по переработке мусора под Кингисеппом.

Отметим, что Кингисеппский район довольно особенный для Александра Дрозденко. Здесь он начинал свой профессиональный путь и считает район родным домом.