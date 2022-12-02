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Петербуржцы рассказали, какой размер пенсии считают достойным

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© Фото: Baltphoto

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Многие петербуржцы хотят обеспечить себе достойную старость и солидную пенсию. Однако какую пенсию можно считать достойной. Жители города рассказали, что хотели бы получать в среднем по 48,2 тыс. рублей.

Среднестатистический россиян считает достойной пенсию в размере 46,4 тыс. рублей. За год пенсионные притязания выросли на 7,9 процентов. Однако реальный уровень пенсий остается на отметке 18,5 тыс. рублей. Такие данные получили аналитики сервиса SuperJob.

Петербуржцы считают достойной пенсией сумму размере 48,2 тыс. рублей. По этому показателю Северная столица занимает второе место среди всех городов России. На первом месте находится Москва – 50,8 тыс. рублей.

Ранее Санкт-петербург.ру сообщал о том, что проживающие за границей граждане РФ, которые имеют право на получение пенсии или других социальных выплат, смогут получать деньги на счета в банках по месту жительства.

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