Второй день зимы в Петербурге обойдется без осадков

Зима продолжает властвовать в Петербурге, в связи с этим температурные показатели окажутся на 6-7 градусов ниже климатической нормы. На выходных ожидается потепление.

В пятницу, 2 декабря, в Северной столице погоду продолжит формировать северо-западная периферия антициклона. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В городе на Неве ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха опустится до 8 градусов ниже нуля, на востоке до минус 15. Ветер восточный 1-6 м/с. Атмосферное давление окажется существенно выше нормы и составит 780 мм ртутного столба.

В субботу ожидается облачная погода и потепление.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что погода в первый день декабря в Петербурге будет формироваться за счет северо-западной периферии антициклона.