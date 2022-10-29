В Петербурге и Москве с начала года закрылись почти 450 автосервисов

В России массово закрываются автосервисы. Только в Петербурге и Москве с марта по октябрь прекратили работу 444 сервиса. Об этом рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Плисов отметил, что такая тенденция связана с тем, что спрос на их услуги у потребителей продолжает падать и уже достиг отметки в 20 процентов. Он рассказал, что аналогичная ситуация касается не только двух столиц. По его словам, “люди предпочитают копить на более важные и необходимые вещи”. Об этом сообщает Известия.

Также немаловажной проблемой становится нехватка комплектующих. Сервисы не могут предоставить услуги по замене фар, бамперов и крыльев, поэтому специалисты столкнулись с проблемой в производстве кузовного ремонта дорогих иномарок.

Кроме того, наблюдается стремительный рост цен на автозапчасти. С начала года их средняя стоимость увеличилась на 30 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, какой метод имеет смысл взять на вооружение, чтобы узнать реальный пробег авто и не попасться на обманку.