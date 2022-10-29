Петербуржцы недовольны решением Комблага мыть дороги во время дождя

Петербуржцы в очередной раз столкнулись с тем, что комитет по благоустройству решил не нарушать регламент уборки улиц. Пока люди в дождливую погоду пытаются спрятаться под зонтом, сзади поливомоечные машины старательно очищают дороги от накопившейся во время дождя пыли.

Как сообщает Neva.Today, в субботу, 29 октября, в городе с самого утра дождливая погода. Однако льющий дождь не смутил сотрудников комитета по благоустройству, которые решили, что дороги слишком пыльные. На борьбу с грязью было отправлено несколько поливомоечных машин.

Очевидцы рассказали, что спецтехника пугает прохожих, которые спокойно идут по тротуару, на Большом проспекте Васильевского острова. Водители поливомоечных машин сигналят петербуржцам, чтобы их пропустили вперед для продолжения очень ”плодотворной” и “результативной” работы.

В Санкт-Петербурге жители в очередной раз столкнулись с желанием комитета по благоустройству соблюсти регламент уборки улиц. В то время, пока горожане скрываются от дождя под зонтами, за их спинами усердно отчищают от пыли дороги поливомоечные машины.