Новгородцам предложили проверить свои знания по географии во всероссийском диктанте

В России пройдет Географический диктант, принять участие в котором пригласили и жителей Великого Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Новгородского областного отделения Русского географического общества.

Как сообщает МК в Великом Новгороде, мероприятие пройдет в воскресенье, 30 октября. В 2022 году девиз диктанта звучит так: «Мой край. Моя страна. Мои открытия». Принять участие можно двумя способами: в очной форме или в онлайн формате. Сервис для прохождения диктанта онлайн будет доступен до 10 ноября. Его можно найти на официальном сайте мероприятия. Ответы придут незамедлительно после решения теста.

Для всех желающих пройти диктант очно организаторы предлагают 26 площадок в школах и центрах допобразования. Адреса площадок написаны на сайте Географического диктанта.