Троллейбусы перестали ездить по проспекту Космонавтов

В Петербурге остановлено троллейбусное движение на проспекте Космонавтов. О сроках возобновления движения не сообщается.

Как сообщает пресс-служба СПб ГУП “Горэлектротранспорт”, в субботу, 29 октября, с 07:00 приостановлено троллейбусное движение по проспекту Космонавтов. Причиной такого решения стала аварийная ситуация.

О том, когда движение транспорта восстановится, не сообщается.

Напомним, что в Петербурге в субботу, 29 октября, ожидается резкое ухудшение погодных условий из-за усиления ветра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге была скорректирована работа еще пяти маршрутов общественного транспорта.