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Обновленный “Подорожник” будет дешевле чашки кофе

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© Фото: Baltphoto

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В Петербурге 1 ноября 2022 году произойдет незначительное подорожание пластиковой карты “Подорожник”. “Организатор перевозок” рассказал, что цена вырастет на 20 рублей.

Карта “Подорожник” пользуется самым большим спросом среди населения Петербурга – около 45 процентов пассажиров расплачиваются ею за проезд. Это неудивительно, ведь проезд по “Подорожнику” обходится на 20 рублей дешевле. Например, вместо 65 рублей за метро пассажир платит только 45 рублей. Также не стоит забывать и про тариф “60 минут”. Если в течение часа пассажир сменит общественный транспорт, то за вторую поездку заплатит 10 рублей, а за все последующие – бесплатно.

Исходя из этого, полную стоимость “Подорожника” удастся “отбить” за четыре поездки. А с помощью тарифа “60 минут” стоимость может окупиться за одну поездку.

Отметим, что сама карта представляет из себя сложную систему со встроенным чипом, а не просто “кусок пластика”. По сути – это аналог банковской карты.

Стоимость пластиковой карты “Подорожник” не менялась около пяти лет. Последнее подорожание случилось в 2017 году. За этот период успело подорожать все, кроме “Подорожника”. В том числе его комплектующие.

Согласно данным “Организатора перевозок”, карты будут отпускаться без наценок, то есть компания продает их по себестоимости. Кроме того, это не разовая инвестиция, “Подорожником” можно пользоваться очень долгое время. Например, некоторые не меняют его уже 8 лет. Получается, что за год комфорта и экономии владелец платит всего 10 рублей.

Отметим, что известные многим карточки-пропуска, которые используются в бизнес-центрах Петербурга давно стоят на порядок дороже. Сотрудникам компании за их восстановление придется отдавать 200-250 рублей.

Немаловажным является то, что “Подорожник” перестал быть просто пластиковой картой для экономии. Многие начали коллекционировать их. Особенно туристы, которые покупают их в качестве сувенира. Особой популярностью у петербуржцев пользуются лимитированные издания. Одной из последних стала карта с изображением фильма «Брат», которая «исчезла» из касс буквально за считанные минуты

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