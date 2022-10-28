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Правоохранители перевернули вверх дном квартиру Стаса Барецкого в Ломоносове

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© Фото: скриншот видео YouTube/канал Стаса Барецкого

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Правоохранители Ленобласти провели обыск в квартире Стаса Барецкого в Ломоносове. Деталями произошедшего поделился шоумен.

Как сообщает МК в Ленобласти, обыск начался в четыре утра. Мать Стаса является плохо слышащей, поэтому она не услышала звонков. Сотрудники правопорядка не стали ждать и выломали дверь в квартиру, попутно напугав женщину. Барецкий отметил, что правоохранители перевернули все.

Он считает, что связано с тем, что его старого знакомого подозревают в убийстве, поэтому шоумену необходимо посетить отдел полиции.

Барецкий рассказал, что повесток от полиции не получал, а телефонные звонки “как серьезные аргументы” не воспринимает.

По его мнению, правоохранители думали, что подозреваемый скрывается в его квартире. Однако Стас перестал общаться с ним довольно давно.

Барецкий и его адвокат считают, что он будет фигурировать как свидетель. Также шоумен надеется, что он не проходит по другим делам, ведь сбежать из страны не может.

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