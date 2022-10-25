В Ленобласти прошла акция “Неделя без турникетов” для помощи в поиске профессии

В Ленобласти прошла акция “Неделя без турникетов”, в которой приняли участие 4,2 тысячи школьников и студентов. Также в мероприятии приняли участи 37 клиентов Биржи труда.

Как сообщает ИВБГ, в традиционной Всероссийской акции приняли участие более 100 предприятий и организаций региона. Мероприятие прошло с 17 по 21 октября. За это время организаторам удалось провести 188 экскурсий.

Участникам мероприятия удалось познакомиться с работой Тихвинского вагоностроительного и ферросплавного завода и завода “Тепловое оборудование”.

Один из участников экскурсии рассказал, что во время прогулки случайно встретил своего папу, который в этот момент занимался проверкой качества вагонов в парке. Участник рассказал, что его отец работает начальником отдела технического контроля вагоностроение.

В акции «Неделя без турникетов» приняли участие 4,2 тысячи школьников и студентов из Ленобласти, а также 37 клиентов Биржи труда

Сегодня в базе вакансий региона 49,4 тысяч предложений, из них 76% по рабочим профессиям, 24% относится к специальностям инженерно-технических работников и служащих.