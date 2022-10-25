Паромная переправа у Биржевого моста закрылась до 2023 года

В Петербурге закрылась паромная переправа у Биржевого моста, который находится на капитальном ремонте. Движение теплоходов восстановится только в 2023 году.

В городе на Неве постепенно продолжают ухудшаться погодные условия. Утром 25 октября температура воздуха и вовсе опустилась ниже нуля. В связи с этим речной транспорт отправляется в заслуженный отдых. С переправы за прошедший навигационный судов стартовало около 10 тыс. судов. Об этом сообщает “Петербургский Дневник”

Движение теплоходов восстановится только в 2023 году, несмотря на полноценное открытие движения по переправе.

В навигационном сезоне тримараны перевезли более 66 тысяч пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге официально завершился сезон фонтанов. Теперь всем любителям водных шоу придется подождать до весны 2023 года.