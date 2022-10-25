Российские компании стали чаще привлекать внештатных сотрудников

Российские компании стали чаще нанимать внештатных сотрудников. Количество организаций, заключивших рабочие соглашения или намеревающихся это сделать, достигло отметки в 65 процентов..

Как сообщает МК в Калининграде, 56 процентов отечественных компаний уже работают с внештатными сотрудниками, а еще 9 процентов планируют начало такого сотрудничества.

Две трети российских предприятий считают привлекательным привлечение внештатного персонала. Отметим, что каждая десятая компания привлекает сотрудничеству от 30 до 100 внештатников.

Лидером по числу внештатных сотрудников маркетологи, рекламщики и пиарщики, с ними хотят взаимодействовать 47 процентов компаний. На три процента отстали IT-специалисты.