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Женщинам рассказали, как следует действовать в случае харассмента

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© Фото: pxhere

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Женщины часто сталкиваются с харассментом на работе. Однако немногие из них знают как правильно нужно действовать в таких ситуациях.

Как сообщает телеканал 360, о случаях харассмента молчат многие девушки. И такие случаи заканчиваются негативными последствиями для женщины.

В первую очередь девушка должна найти способ обезопасить себя. Например, сохранить переписку или сделать запись разговоров на диктофон. Также отмечается, что для доказания следов харассмента лучше не стирать одежду, если на нее попали мужские выделения. 

Отмечается, что просто объявить о том, что ты собираешь прекратить – не выход. Насильники не станут отпускать свою жертву. Для дальнейшей помощи стоит также обратиться к юристам, которые могут подсказать дальнейшие ходы. Кроме того, стоит делать это оперативно, а не ждать, ведь со временем доказательств становится все меньше.

 

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