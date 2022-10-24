Петербург стал лидером в России по числу аренд квартир без просмотра

В Петербурге собственники все чаще сдать квартиры без предварительного просмотра. Арендаторы все чаще предпочитают виртуальные экскурсии по дому. По этому показателю Северная столица стала лидером в России.

Арендаторы стали отдавать предпочтение виртуальным турам, потому что они помогают экономить время. С начала 2022 года около 79% сделок по аренде квартир были заключены именно таким способом. Москва отстала от Петербурга на 1%. Россияне предпочитают снимать однокомнатные квартиры, реже случаются сделки по аренде студий и двухкомнатных квартир. Об этом сообщает РБК.

Арендаторам, чтобы просмотреть пять разных квартир, с помощью виртуальных туров придется потратить не больше 15 минут.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что генеральный директор АО «Торговая фирма «Санкт-Петербургский Дом Книги» Виталий Федоров анонсировал возобновление работы принадлежащего Смольному магазина «Дом Книги» в «Доме Зингера» на Невском проспекте в ноябре.