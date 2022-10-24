В Ленобласти очевидцы сфотографировали уникальную усатую синицу

В Ленинградской области фотографом удалось запечатлеть уникальную усатую синицу. Данный вид птиц был занесен в Красную книгу Санкт-Петербурга.

Как сообщает Петроград, находку удалось обнаружить в Ломоносовском районе Ленобласти. Ее обнаружили очевидцы. Фотографии уникальной птицы опубликованы в группе “Птицы СПб и России” в социальной сети “ВКонтакте”.

Напомним, что усатая синица была занесена в Красную книгу Северной столицы. Отличительными чертами этих птиц является светлое желто-коричневое оперение. Половозрелый самец обладает светлой голубовато-серой окраской головы с черными “усами”. Самка в свою очередь имеет бежево-коричневый окрас головы без характерных для самца черных “усов”. В рацион этих птиц входят пауки и различные насекомые, зимой они питаются различными семенами растений.