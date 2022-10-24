Петербургские коммунальщики начали бороться с первыми заморозками на дорогах

В Петербургу начались работы по борьбе с обледенением дорожного покрытия. К работе приступили сотрудники комитета по благоустройству.

Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству, в Северной столице на выходных прошли первые ночные заморозки. Похолодание подтолкнуло комитет по благоустройству приступить к обработке дорог противогололедными материалами с целью обезопасить автомобилистов и пешеходов. Пока что работы проходят лишь в местах необходимости.

За прошедшую неделю сотрудники комитета по благоустройству с проезжей части и тротуаров вывезли почти 1500 тонн смета и 885 “кубов” мусора. Также было использовано более 30 тыс. “кубов” воды для промывки магистралей и пешеходных переходов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что правительство Петербурга планирует к 2024 году привести 85% дорог города в нормативное состояние.