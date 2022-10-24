В Ленобласти организовали гарантийную поддержку для начинающих предпринимателей

Региональный Фонде поддержки предпринимательства помог российской компании в покупке оборудования в лизинг, выступив в качестве поручителя. Компания купила оборудование по производству изделий из кварцевого агломерата полного цикла.

Как сообщает ИВБГ, стан с ЧПУ поможет динамичному развитию предприятия, а также поспособствует в повышении качестве выпускаемой продукции. Это стало возможным благодаря специальной программе гарантийной поддержки малого и среднего бизнеса.

Если бизнес в Ленобласти нуждается в модернизации, а имущества в качестве залога нет, то поручителем выступит Фонд поддержки предпринимательства Ленобласти. Фонд обязуется перед банком выполнить обязательства, если это не сможет сделать заемщик. Отношения между банком и Фондом закрепляются договором поручительства.