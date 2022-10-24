В Комздраве рассказали, где в Петербурге бесплатно проводят химиотерапию

В СМИ появилась информация о том, что государство приняло решение о сокращении финансирования химиотерапии в двух медучреждениях Петербурга. О том, как обстоят дела с химиотерапией в городе рассказали в комитете по здравоохранению.

Как сообщает МК в Петербурге, финансирование сокращается в больнице имени Пирогова и клинике РАН. В Комздраве отметили, что это федеральные клиники, которые не относятся к ведению комитета.

В пресс-службе Комздрава отметили, что нуждающиеся в проведении химиотерапии петербуржцы могут получить эту помощь в полном объеме.

Бесплатные курсы химиотерапии для петербуржцев проводятся в Клиническом научно-практическом онкологическом центре в Песочном, в Городском клиническом диспансере, в больнице № 40 Курортного района, в Клинической больнице святителя Луки и в 17 центрах амбулаторной онкологической помощи.