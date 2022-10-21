Указатели на бомбоубежище напугали москвичей

В Москве появились указатели на бомбоубежища на многоэтажке. Об этом рассказали очевидцы в социальных сетях.

Как сообщает телеканал 360, “странные стрелочки” были замечены на многоэтажке по улице Молодогвардейская, 39. Очевидцам рассказали, что это указатели на вход в бомбоубежища.

Местные жители рассказали, что сперва в качестве указателей висели наклейки, после этого появились стрелочки, которые ведут ведут во второй подъезд. Такие рисунки испугали жителей, поэтому они обратились в полицию. Правоохранители им рассказали, что это вход в бомбоубежища.

Стрелки в бомбоубежище нарисованы на некотором расстоянии друг от друга. Также на них нет подписи касательно направления.