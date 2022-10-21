Больше 300 тысяч петербуржцев задолжали за капремонт более, чем по 5 тысяч рублей

В Петербурге больше 300 тысяч жителей города задолжали более 5 тысяч рублей каждый по взносам за капитальный ремонт. С 24 октября Фонд капитального ремонта (ФКР) начнет высылать должникам досудебные претензии.

Как сообщает пресс-служба ФКР, если Фонду не удастся взыскать задолженности в досудебном порядке, то должников ожидает суд.

Также в организации напомнили, что оплатой взносов по капремонту занимаются исключительно собственники помещений. Соответствующая норма содержится в статье 169 Жилищного кодекса РФ.

Общая задолженность собственников жилья перед Фондом начала снижаться и составила 5,8 млрд рублей. В организации считают, что это стало возможным благодаря улучшению технологий оповещения. Также были обновлены “платежки”, теперь в графе “К оплате” петербуржцы видят общую сумму с учетом задолженности.

Новый подход к информированию в сентябре помог добиться рекордных показателей по сбору взносов, собираемость составила 122%. Люди стали не только своевременно оплачивать взносы, но и погашать задолженности.

В организации напомнили, что оплатой взносов обязаны заниматься также юридические лица, которые владеют помещениями в жилых домах. В Фонде отметили, что ситуация с компаниями осложняется из-за отсутствия у некоторых из них почтовых ящиков

Общий долг юрлиц перед Фондом составил более 300 млн рублей по 15 тысячам лицевых счетов. Они также будут вызваны в суд, если продолжат уклоняться от уплаты задолженности.