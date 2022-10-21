С начала 2022 года в Петербурге отремонтировали 17 поликлиник

В Петербурге продолжается модернизация зданий городских поликлиник, также для медицинских учреждений закупается новая техника. Обновления происходят в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Как сообщает пресс-служба Смольного, поликлиника – первое место куда обращаются петербуржцы в случае заболевания. Город прилагает значительные усилия, чтобы здания сохранялись в хорошем состоянии. Также проводится обновление медицинского оборудования.

За 2022 год в Северной столице удалось отремонтировать 17 зданий поликлиник, ремонтные работы проводятся еще на 60 объектах. Также поликлиники обзавелись 700 единицами современного оборудования, до конца года в их распоряжение должно поступить еще 300. В первую очередь это диагностическое, физиотерапевтическое и реабилитационное оборудование, приборы для стерилизации медицинского инструментария и мебель.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге началась подготовка к строительству нового участка Красносельско-Калининской линии петербургского метро. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры объявил конкурс на разработку предпроектной документации.