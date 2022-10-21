Мишустин обязал вице-премьеров курировать развитие высоких технологий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин возложил новые обязанности на вице-премьеров страны. Теперь они будут курировать высокотехнологичные направления.

Как сообщает МК в Новгороде, вице-премьер Татьяна Голикова будет следить за развитием генетических технологий. Развитие технологий новых материалов и веществ оказалось под контролем Дениса Мантурова.

Также новые обязанности получил вице-премьер Александр Новак. За ним закрепили развитие систем накопления энергии, технологий передачи электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистема, развития водородной энергетики.

Космическую отрасль, а именно развитие космических систем и сервисов, будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также не оставили в стороне и развитие искусственного интеллекта, коммуникационных интернет-технологий и другие. Их под свой контроль возьмет вице-премьер Дмитрий Чернышенко.