Петербуржцам рассказали, когда ждать первый снег

В Петербурге первый снег вероятно выпадет до конца второго осеннего месяца. Ожидается в конце рабочей недели, 27-28 октября.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, до конца октября в атмосфере на Северной столицей буду преобладать циклонические процессы. Температура воздуха ожидается выше нормы. Синоптик считает, что первый снег в городе на Неве выпадет 27-28 октября.

Также Леус затронул тему устойчивых отрицательных температур в регионе. По его мнению, стабильная температура ниже нуля будет не раньше декабря.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Петербург в пятницу, 21 октября, окажется под влиянием фронтального раздела, медленно смещающегося в широтном направлении.