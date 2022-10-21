Петербург 21 октября обошелся без похолоданий

Петербург в пятницу, 21 октября, окажется под влиянием фронтального раздела, медленно смещающегося в широтном направлении.

Как сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале, сезон дождей, взявший перерыв 20 октября, возвращается в Северную столицу.

Синоптик рассказал, что город на Неве окажется в полосе атмосферного фронта. В регионе ожидается преимущественно облачная погода, также местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха поднимется от 6 до 8 градусов тепла. Ветер северный 1-6 м/с. Атмосферное давление особо не изменится и составит 763 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что гребень антициклона принесет в Петербург в четверг, 20 октября, небольшое потепление.