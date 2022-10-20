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Петербуржцам рассказали, кто обязан оплачивать взносы за капитальный ремонт

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© Фото: Baltphoto

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В Фонде капремонта напомнили петербуржцам, что оплачивать взносы должны только собственники помещений. Те, кто проживает в квартире по договору социального найма, плательщиками взносов за капитальный ремонт не являются.

В октябре некоторым нанимателям помещений в Петербурге пришли квитанции со строчкой по оплате взносов за капремонт. Данная ошибка произошла по причине несовершенства базы. ФКР уже начал чистить массивы информации и сверять данные.

В Фонде предусмотрено решение для собственников квартир, которым по ошибке поступила квитанция со строчкой по оплате взносов на капремонт. В этом случае нужно написать заявление на официальном сайте ФКР и описать в нем причину обращения. Ответ придет на электронную почту заявителя в течение 30 дней.

Если данные о том, что петербуржец не является собственником жилья подтвердится, то обязанность по оплате услуги перейдет к городу.

Глава Фонда Дмитрий Шутов отметил, что организация поменяла подход к информированию горожан об оплате капитального ремонта. Так, с 1 августа в квитанциях в разделе «К оплате» стали указывать полную сумму с учетом задолженности. Кроме того, была отлажена работа сайта ФКР, теперь там можно в три клика узнать о задолженности и погасить ее.

По итогам сентября собираемость взносов на капремонт в Северной столице составила 122%. Это значит, что петербуржцы стали не только своевременно оплачивать квитанции, но и гасить свои долги.

Фонд капитального ремонта также сообщал, что готовность городских крыш к зиме составляет 98%. Специалисты продолжают внедрять систему под названием «холодный чердак», благодаря которой на отремонтированной кровле нет перепадов температуры и не должна образовываться наледь.

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