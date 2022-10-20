  • 20 Октябрь 2022
USD 21.10.2022 61.5018 +-0.0887
USD ММВБ  
EUR 21.10.2022 60.4371 +0.3285
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам показали, как обедает 20-летняя черепаха

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Петербурге показали трапезу калимантанской черепахи по имени Жак. Уникальными кадрами поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Как сообщает Петроград, сотрудники Ленинградского зоопарка показали всем желающим перекус черепахи по имени Жак. Отмечается, что Жак уже взрослый самец, 20 лет от роду. Видеоматериалы с трапезой черепахи были опубликованы сотрудниками зоопарка в группе “Ленинградский зоопарк” в социальной сети “ВКонтакте”.

Жак довольно требователен к своему рациону. Так, он предпочитает наслаждаться креветками, мидиями и рыбкой. Также он не забывает и про овощи и фрукты, черепаха любит есть бананы, огурцы, яблоки, груши, кабачки и другие.

Процесс приема пищи также изысканный. Жак аккуратно снимает угощение с вилки, помогая себе лапкой. Если порция показалась ему маловатой, то он начинает добывать себе пищу самостоятельно: поедает растения, висящие в его вольере.

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram