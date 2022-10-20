Петербуржцам показали, как обедает 20-летняя черепаха

В Петербурге показали трапезу калимантанской черепахи по имени Жак. Уникальными кадрами поделились сотрудники Ленинградского зоопарка.

Как сообщает Петроград, сотрудники Ленинградского зоопарка показали всем желающим перекус черепахи по имени Жак. Отмечается, что Жак уже взрослый самец, 20 лет от роду. Видеоматериалы с трапезой черепахи были опубликованы сотрудниками зоопарка в группе “Ленинградский зоопарк” в социальной сети “ВКонтакте”.

Жак довольно требователен к своему рациону. Так, он предпочитает наслаждаться креветками, мидиями и рыбкой. Также он не забывает и про овощи и фрукты, черепаха любит есть бананы, огурцы, яблоки, груши, кабачки и другие.

Процесс приема пищи также изысканный. Жак аккуратно снимает угощение с вилки, помогая себе лапкой. Если порция показалась ему маловатой, то он начинает добывать себе пищу самостоятельно: поедает растения, висящие в его вольере.