Температура воздуха в Петербурге поднимется до +8

Гребень антициклона принесет в Петербург в четверг, 20 октября, небольшое потепление.

Как сообщает AllNW, 20 октября в Северной столице пройдет без дождей. Ожидается облачная погода с прояснениями. Также случится небольшое потепление, по сравнению с 19 октября.

Синоптик Михаил Леус рассказал, что на метеорологические условия в регионе окажет влияние гребень антициклона, вытянувшийся с юго-запада. В городе на Неве ожидается облачная погода с минимальной вероятностью возникновения дождя.

Температура воздуха поднимется от 6 до 8 градусов тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, что выше нормы.