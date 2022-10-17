ФКР отчитался о проделанном ремонте кровли жилого дома на Льва Толстого

В Петербурге завершился ремонт дома №5 на улице Льва Толстого. Фонд капремонта отчитался о ходе устранения финальных замечаний.

Отметим, что жилой дом был построен в конце 19 века. За этот период крыша и фасад здания оказались в неудовлетворительном состоянии, но на момент обращения оно так и не было включено в программу капремонта. Разрушающяся кровля давно мешала жителям жилого дома, поэтому с просьбой о ремонте они обратились к губернатору Петербурга Александру Беглову.

По поручению губернатора к ремонту кровли приступили уже в 2022 году.

Работы начались в мае. Специалисты Фонда капремонта приступили к замене опорных элементов стропильной системы, также начались работы по изготовлению и установке силовых стропил.

К октябрю работники Фонда полностью выполнили покрытие крыши, также были завершены работы по замене стропильной системы. Для борьбы с сосульками была установлена система “холодный чердак”. Фасад здания был отремонтирован на 97%.

Руководитель Фонда Дмитрий Шутов отметил, что с 2022 года изменилась работа с подрядчиками. Теперь документы принимаются только после того, как завершено устранение всех замечаний.