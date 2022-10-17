Рабочая неделя для петербуржцев может начаться с наводнения

Петербург остается под влиянием циклона. В городе ожидаются сильные порывы ветра, а также дожди. Есть риск нагонного наводнения.

В понедельник, 17 октября, жителям и гостям города стоит не забывать зонтики и быть осторожными из-за усиливающегося ветра. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик рассказал, что в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода. Леус не исключает, что ухудшение погодных условий может привести к формированию нагонного наводнения.

Температура воздуха поднимется от 10 до 12 градусов тепла. Ветер юго-западный, западный подует со скоростью 6-11 м/с, а его порывы будут достигать отметки в 15-20 м/с. Атмосферное давление вырастет до 761 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Смольный ввел оранжевый уровень опасности из-за ухудшения погоды.